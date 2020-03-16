Hava durumuna dikkat!

Türkiye yeni soğuk hava dalgasının altına girdi ve hava sıcaklıkları hızla düştü, yurdun birçok noktasında kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bunun yanında geçtiğimiz günlere göre yaklaşık 10 derece düşen hava sıcaklıkları hastalıklara davetiye çıkardı. Corona virüsü salgını nedeniyle artırılan önlemlerin yanında soğuk algınlığına da dikkat edilmesi gerekiyor. Peki havaların soğuması devam edecek mi?

Hava sıcaklıkları düştü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SOĞUK ALGINLIĞINA DİKKAT! DAHA DA SOĞUYACAK…

Türkiye’de hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 12 derece olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle soğuk algınlığına dikkat edilmesi gerekiyor.

KUVVETLİ KAR, YAĞMUR VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.