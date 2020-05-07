Giriş Tarihi : 07-05-2020 07:09 Güncelleme : 07-05-2020 07:21
9OKUNMA
HASTALIK VAKALARI YENİDEN ARTIYOR
HASTALIK VAKALARI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 4 Mayıs tarihinde 1614, 5 Mayısta 1832 ve 6 Mayısta 2 bin 253 yeni vaka tespit edildiğini twetter hesabında belirterek, bu artışların nedeni 4 günlük sokağa çıkış kısıtlamasının ardından pazartesi ve salı günü sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma neden olmuştur, demiştir.