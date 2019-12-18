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Giriş Tarihi : 18-12-2019 12:29

Hamsi erken göç etti balıkçı umudunu çaçaya bağladı

Karadeniz'de balıkçılar, deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle hamsinin göçünü erken tamamlamasının ardından umutlarını çaçaya bağladı.

Hamsi erken göç etti balıkçı umudunu çaçaya bağladı

Balık unu ve balık yağı olarak olarak kullanılan çaça, balık çiftlikleri başta olmak üzere ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. 

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünlerde deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Havanın da deniz suyunun da çok sıcak olduğuna işaret eden Malkoç, "Karadeniz'de balıkçının durumu pek iyi değil. Gürcistan tarafına gidip balıkçılık yapmak ise zor." dedi.

Malkoç, bugünlerde 14 derecelerdeki deniz suyu sıcaklığının 9 derece olması gerektiğini vurgulayarak, bu nedenle hamsinin soğuk yerlere göç ettiğini anlattı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının, alışılmışın dışında seyrettiğinin altını çizen Malkoç, şöyle devam etti:

"Aralık ayında bu kadar sıcaklık olur mu? Balık göçünü çok erken tamamladı bu yıl. Bir aydan beri Samsun balıkçısı yatıyor. Bir aydır denize çıkmadık. Ne zaman çıkacağız, belli değil. Hamsiden umudumuzu kestik. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle sezon başında da çaça olmuştu ama çaçanın sezonu, genelde mart, nisan aylarında başlıyor, onu bekliyoruz. Umudumuzu ona bağladık."

Atıf Malkoç, piyasada genellikle buzhane hamsisinin tüketildiğini dile getirerek, "Az da olsa Hopa tarafından da hamsi geliyor. Gürcistan'dan yıl başından sonra gelecek. Şu an şokta, ülkeye yaklaşık 2 ay daha yetecek hamsi var. " ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: çaça deniz suyu sıcaklıkları göç hamsi karadeniz samsun su ürünleri
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