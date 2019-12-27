Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Buyru, anne adaylarının bebeğe zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebildiğini belirterek, "Enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir." dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamilelikte anne adaylarının en sık karşılaştığı sorunların başında gelen enfeksiyonların hem anne hem de bebeği etkilediğini belirtti.

Bebeğin etrafındaki su kesesinin bir görevinin de enfeksiyonlara karşı fetüsü korumak olduğunu dile getiren Buyru, su kesesinin erken açılması halinde fetüsun enfeksiyonlara açık duruma gelebileceğini söyledi.

Buyru, bunun hem anne hem de fetüs açısından tehlikeli bir durum olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Anne adayları bebeğine zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebiliyor. Enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir. Su kesesi erken acılan anne adayını mutlaka hastane koşullarında izlememiz gerekiyor. Enfeksiyonlar da su kesesinin erken açılmasına yol açabiliyor ve erken doğumu tetikleyebiliyor. Burada daha çok idrar yolu enfeksiyonlarından ve vajinit gibi vajinal akıntı ile devam eden enfeksiyonlardan söz ediyoruz."

Prof. Dr. Faruk Buyru, enfeksiyonların zamanında teşhis edilip tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Hamilelik döneminde enfeksiyonu zamanında teşhis edip tedavi etmek, hatta önlemek gerekiyor. Anne adaylarının yeterince su içmesi, sık tuvalete gitmesi, idrarını sıkışmadan yapması enfeksiyonların gelişmemesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Doktorun verdiği antibiyotik tam ve dozunda kullanılmalı

Anne adaylarının bebeği olumsuz etkileyeceği endişesiyle ilaç içmekten kaçındığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne adaylarının doktorlarının verdiği antibiyotiği tam ve dozunda, yeterli sürede kullanmalarını öneriyoruz. İlacı hiç kullanmamanın yanında yeterince kullanmadan bırakmak, hastalığın belirtileri geçtiyse ilacı kesmek şeklinde erkenden bırakabiliyor, bu da erken doğumu tetikleyebiliyor."