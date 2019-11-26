KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 26-11-2019 09:18

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. 

Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. 

Bilginer, dizide alzaymır hastası olan seri katil Agah karakterini canlandırıyor. 

"Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum"

Haluk Bilginer, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' ifadesini kullandı.

Törende de bir konuşma yapan Bilginer, dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, ''İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun.'' dedi. 

En iyi kadın oyuncu ödülünü Marina Gera kazandı

Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı. 

Komedi dalında en iyi film, Brezilya'dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda'dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere'den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya'dan Safe Harbour seçildi. 

ETİKETLER: 47. ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ HALUK BİLGİNER ŞAHSİYET
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