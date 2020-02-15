Halkbank'tan 1,7 milyar TL net kar

Halkbank, 2019 yılında 1 milyar 720 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank açıklamasına göre, kamu bankaları ve ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların güçlü bir koordinasyon ve ortak hedefler etrafında kenetlenerek ekonomideki dengelenme sürecinde önemli rol aldığı 2019 yılında, Halkbank'ın KOBİ kredileri alanındaki pazar payı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam kredileri bir önceki yılın sonuna göre yüzde 16,7 artarken, Türk lirası cinsinden nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 28,6 oldu. Döviz kurundaki oynaklığın azaldığı bu dönemde, müşterilerini Türk lirası ürünler kullanmaya teşvik eden bankanın toplam mevduatı ise 298 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yılın ikinci yarısında faiz oranlarında önemli bir düşüş yaşandığına ve tüm piyasa göstergelerinin olumlu yönde değiştiğini belirtti.

Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlar arasındaki uyum ve güçlü koordinasyonun başarılı sonuçları da beraberinde getirdiğini aktaran Arslan, "Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflere ulaşılması yönündeki kararlılığımızla bu yılı da yoğun bir şekilde sahada geçireceğiz, müşterilerimizin taleplerine en uygun çözümleri sunabilmek için büyük gayret göstereceğiz. İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi, Kampanyalı Konut Kredisi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, TLREF’e Endeksli Kredi ve Yerli Üretim Taşıt Kredisi gibi yenilikçi ürünlerimizde kredi kullandırımımız 2019 yılında 30 milyar TL’ye ulaştı. Yenilikçi ürünlerimizle, müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili tüm bakanlıkların yeni dönem stratejilerinin merkezinde teknoloji odaklı dönüşümün yer aldığını ve bu konuda toplumsal bir değişim hareketi yaşandığına dikkati çeken Arslan, "Firmalarımız Ar-Ge ve teknoloji alanındaki yatırımlarını teşvik edecek pek çok mekanizmaya sahip olmuştur. Bu sürecin tamamlayıcısı olarak bankalarımız, reel sektörü rekabetçi hale getirmek üzere finansmana erişim kapasitelerini daha da artırmıştır. Ortak bir iradeyle hayata geçen bu politikaların, ülkemizin geleceğine önemli bir katkısı olacaktır. Türkiye katma değeri yüksek üretiminde uzmanlaşmış, ihracatta bölgesel bir güç olma hedefine bu çalışmalarla ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yerli sanayiyi daha rekabetçi hale getirirken, istihdamı artırmanın da ana gündem maddeleri arasında yer alacağını belirterek, 2019 yılı sonunda 4 ayrı ana başlığı olan bir İstihdam Odaklı İşletme Kredisi geliştirdiklerini dile getirdi.

“Esnafa özel önem veriyoruz”

Halkbank'ın reel sektöre verdiği desteğin baş aktörünün KOBİ'ler olduğu bu dönemde, esnaf ve sanatkar kesimle iş birliğinin güçlendiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız'ın desteği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin iş birliğiyle esnaf bankacılığı alanında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında 264 bin esnaf ve sanatkara 25 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 41 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkar sayısını ise 567 bine yükselttik. 2020 yılında da gerek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, gerekse banka tarafından doğrudan kullandırım yoluyla, esnaf ve sanatkârlar işletme kredilerinde 200 bin TL, iş yeri ve araç alımlarında 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Faiz indirimleri kapsamında işletme kredilerinde 5 yıl, araç alımlarında 7 yıl, iş yeri alımlarında ise 10 yıla kadar vade seçeneklerinden yararlanabileceklerdir."

Arslan, Halkbank'ın bireysel bankacılık alanında da kontrollü bir büyüme sağladığını, faiz oranlarındaki değişimlerin kredi talebini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

2019 yılında iyileşen mali piyasa koşulları, tüketicilerin bir önceki yıl ertelenen ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yeni imkanlar sağlandığını aktaran Arslan, "Enflasyonda yaşanan iyileşmeyle birlikte konuttan taşıta, eğitimden sağlığa kadar müşterilerimizin her türlü harcamalarına özel yeni finansman imkanları geliştirilmiştir. Kamu bankaları olarak bu konuda da öncü olduğumuza inanıyoruz. Yeni yılda da müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.