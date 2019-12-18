Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor

Yer altı kaynakları bakımından zengin olan Hakkari'de, jeotermal kaynakların potansiyelinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Hakkari Üniversitesi (HÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur öncülüğünde, bölgedeki mevcut sıcak suların derinlikleri, özellikleri ve potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda tespit edilen jeotermal kaynakların tarım, turizm, sağlık ve ısıtma gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.

İki yıldır sürdürülen etüt çalışmalarında belirlenen bölgelerin altyapı özellikleri, jeotermal kaynaklarının potansiyeli, kaynakların parametreleri, aralarındaki ilişkiler ve çevresel etkiler gibi alanlarda önemli bilimsel bulgulara rastlandı.

Prof. Dr. Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin jeolojik açıdan iyi bir bilimsel laboratuvar imkanı sağladığını söyledi.

Zemin araştırmalarında altı noktada jeotermal su kaynağı tespit ettiklerini, dört noktada da gerekli tüm ölçümleri tamamladıklarını anlatan Bodur, şöyle dedi:

"Hakkari bölgesi jeoloji çalışmaları bakımından önemli ve bakir bir bölge. Doğal mineralli sıcak su kaynaklarında periyodik olarak aylık su parametrelerinin ölçülmesi ve bu alanlardaki bazı gaz çıkış noktalarını tespit ettik. Kaynak parametreleri aralarındaki ilişkileri ve çevresel etkilerinin ortaya konulabilmesi için çalışmalar sürüyor. Elde edilen bulguların ve verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması aşamasını tamamlamaya çalışıyoruz."

"Bölgenin kalkınmasına önemli derecede katkı sağlayacak"

Bölgede jeotermal kaynak potansiyelinin tespit çalışmalarının ardından projenin kapsamını geliştireceklerini ifade eden Bodur, özellikle Hakkari-Van ile Hakkari-İran sınırlarında önemli jeotermal su kaynaklarının olduğunu belirlediklerini aktardı.

Bodur, belirlenen noktalarda sondaj çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle yerin birkaç yüz metre derinliklerinde yüksek debilerde doğal mineralli sıcak su kaynaklarına rastlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Bodur, bölgedeki çalışmaları ilerletmek istediklerini söyleyerek, "Bu jeotermal kaynakları, enerji üretimi, sağlık turizmi, konut ısıtmaları ve seracılıkta kullanabileceğiz. Bu kaynakların ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesiyle birlikte veriminin yüksek olabileceği düşünüyoruz. Bu da şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına önemli derecede bir katkı sağlayacak." diye konuştu.