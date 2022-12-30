HAKEM ERKAN ÖZDAMAR

Fenerbahçelilerin, Galatasaray taraftarı olduğu iddiasının yanı sıra Özdamar’ın bu sezon yaşadıkları da oldukça dikkat çekici.

* Erkan Özdamar sezon başında yapılan atletik testi geçemedi. Bu yüzden ilk 5 hafta kendisine maç verilmedi.

* 1.5 ay sonra ilk maçı Karagümrük-Giresunspor maçı oldu. Yaptığı hata yüzünden 7’nci haftayı düdük çalamadan geçirdi. 8’ni haftada bu kez Sivasspor-Hatayspor maçında düdük çaldı. O maçtaki hataları yüzünden 9’uncu haftada düdük çalamadı. 10’uncu haftada da ise Başakşehir-İstanbulspor maçındaki hataları yüzünden 2 hafta düdük astı.

* Geçen h FIFA kokartı takmaya hak kazandı.

* 1. Lig’deki 17’nci haftada Samsunspor-Malatyaspor maçında düdük çaldı. Bu maçtaki hataları yüzünden yine cezaya girdi.

* Yapay zeka algoritması bu sezon Süper Lig’de 3 kez, 1. Ligde ise 1 kez cezaya giren Erkan Özdamar’ı Sivasspor-Galatasaray için seçti.

Kaynak: Fotospor