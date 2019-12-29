SİYASET
Giriş Tarihi : 29-12-2019 09:24   Güncelleme : 29-12-2019 09:44

Hafter'in saldırıları Zaviye limanında petrol sevkiyatını tehdit ediyor

Libya'da, çatışmaların tesislerin yakınında durmaması halinde Zaviye petrol limanındaki tüm çalışmaları durdurulması ve rafinerilerin boşaltılması gerekebileceği uyarısında bulunuldu.

Hafter'in saldırıları Zaviye limanında petrol sevkiyatını tehdit ediyor

Libya

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, petrolü Zaviye limanından ihraç edilen, ülkenin güneyindeki Şerare petrol sahasındaki üretimin de durma ihtimali vurgulandı. 

Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralıLibya'daki Hafter güçleri Zaviye kentinde mühendislik enstitüsünü bombaladıLibya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Açıklamada, Zaviye rafinerisinin idaresi altındaki petrol depolarının yakın çevresinin son 48 saat içinde üçüncü kez bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.

Kurum, ortakları Akakus Petrol ve Brega Petrol şirketleri ve uluslararası diğer ortaklarıyla durumun değerlendirilmesi için acil görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

"Petrol üretimi günlük 300 bin varil azalabilir"

Kurum Başkanı Mustafa Sanallah konuya ilişkin açıklamasında Zaviye limanındaki çalışmaların durmasının ülkedeki petrol üretiminde günlük en az 300 bin varil azalmaya yol açacağını söyledi.

Söz konusu olası üretim düşüşüne dikkati çeken Sanallah, bu durumda ülkenin ihtiyaç duyduğu akaryakıtın ithalat edilmek zorunda kalınacağını söyledi.

Sanallah, tüm bunların dışında üretim ekibi ve yerel halkın hayati tehlikesi durumunda tesislerin çalıştırılmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.

 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Beşiktaş 30 17
  • 5 Fenerbahçe 28 16
  • 6 Galatasaray 27 17
  • 7 Alanyaspor 26 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA