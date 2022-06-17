SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-06-2022 05:54

HAFTALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

HAFTALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

HAFTALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı artık günlük değil haftalık olarak koronavirüs tablosunu açıklayacağını duyurmuştu.

Haftalık Koronavirüs Tablosu, Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

Paylaşılan verilere göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi. 7 bin 241 kişi ise sağlığına kavuştu.

98 BİN 996 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken, 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

147 MİLYONU AŞKIN DOZ AŞI YAPILDI

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.


 

 

 

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