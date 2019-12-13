GÜBRETAŞ kaliteli üretim için eğitim semineri düzenledi

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, "Türk tarımının elde ettiği kazanımların korunabilmesi için verimli ve kaliteli üretim yapmak zorundayız." dedi.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Türkiye tarımsal gelir olarak Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradadır. Türk tarımının elde ettiği kazanımların korunabilmesi için verimli ve kaliteli üretim yapmak zorundayız." dedi.

Yumaklı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliği ile çiftçilere yönelik düzenlenen "Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri" eğitim programında, dünya nüfusunun hızla artması sonucunda önümüzdeki yüzyılın en önemli konusunun gıda olacağına dikkati çekti.

Çiftçilerin tohum ekecekleri tarlada mutlak surette toprak analizi yaptırmasına ve toprağın ihtiyaç duyduğu kadar bitki besin maddesi gübre kullanması gerektiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu noktada ürün verimini nasıl artırırız, çiftçimizin kazancını nasıl artırırız düşüncesiyle gece gündüz demeden çalışma yürütüyoruz. 27 farklı yerde modern, model üretim alanları oluşturarak şeker pancarı, buğday, mısır, zeytin, ayçiçeği, çeltik ve pamuk gibi ürünler ekip, deneme üretimleri ile ürün verimini ve kaliteyi artırmanın yollarını çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Bilgi birikimimizi paylaşmak, bitki besleme ve gübreleme tekniklerini anlatarak çiftçilerimizin gelirlerini artırmak için eğitim seminerleri düzenliyoruz. Daha az gübre ile daha kaliteli ve daha fazla ürün nasıl elde edilir bunları anlatıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşarak ülkemizin tarımsal gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. Türk tarımının elde ettiği kazanımların korunabilmesi için verimli ve kaliteli üretim yapmak zorundayız."

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy da GÜBRETAŞ tarafından düzenlenen eğitim seminerleri ile tarımın gelişeceğini, çiftçinin verimli ve kaliteli ürün elde edeceğini söyledi.

Seminerde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin tarafından çiftçilere bitki besleme ve gübreleme teknikleri anlatıldı.