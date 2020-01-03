SAĞLIK
Giriş Tarihi : 03-01-2020 10:06

GSS borcu olanlara tedavi hizmeti yok

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlar, yeni yılda sağlık hizmeti alamayacak

GSS borcu olanlara tedavi hizmeti yok

29 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019'a uzatılmıştı.

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) yükümlüsü vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık itibarıyla doldu ve süre tekrar uzatılmadı.

İşsizlik ve ekonomideki problemler nedeniyle GSS borçlarını ödeyemeyen on binlerce vatandaş tedavi hizmeti alamayacak.

ÖZEL HASTANELERDEN DE TEDAVİ HİZMETİ ALAMAYACAKLAR

SGK'ya borcu bulunan vatandaşlar, yalnızca Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait hastanelerde ve devlet hastanelerinde tedavi hizmeti alabilecek.

ama Özel hastanelerde ve vakıf üniversitesi hastanelerinde tedavi alamayacaklar.

 

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