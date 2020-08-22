GRİP ve ZATÜRRE AŞILARINA TALEPLER YOĞUNLAŞTI

Uzmanların Kovid-19'a karşı grip ve zatürre aşısının etkili bir silah olacağını açıklamasının ardından vatandaşlar, eczanelere koştu.
"ZATÜRRE AŞI PİYASA YOK"
Zatürre aşısının piyasada olmadığını ve temininde güçlük yaşandığını belirten Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu, temin edilip gelen aşılarında hemen satıldığını belirterek talebe yetişemediklerini söyledi.
Grip aşısına da çok fazla talep olduğunu ifade eden Ciravoğlu, çok sayıda vatandaşın grip aşısı beklediğini belirterek grip aşısının Eylül ayında piyasaya sunulmasının öngörüldüğünü söyledi.
AŞI LİSTELERİ OLUŞTURULUYOR
Hem zatürre hem de grip aşısı için çok fazla vatandaşın eczaneye başvuru yaptığını açıklayan Ciravoğlu "Vatandaşlar aşı geldiği zaman kendilerini aramamız için telefon numaralarını veriyorlar. Ayrıca isim bilgilerini yazdırıyorlar" dedi.
UZMANLAR NE DEMİŞTİ?
Grip aşısı için çağrı yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Özellikle şunu belirtmek istiyorum, sonbaharla birlikte mevsimsel grip yani influenza dediğimiz, onunla birlikte gelmesi bizi gerçekten çok zorlayacak. Ben buradan bir uyarı da yapmak istiyorum. Lütfen Eylül-Ekim gibi influenza yani grip için, grip aşılarınızı yaptırın. Özellikle risk grubunda olanlar, ileri yaştakiler. Yaptırın ki bizim influenza açısından riskimiz azalsın, biz o dönemde sadece COVİD-19 ile uğraşalım. Aşılarınızı yaptırın. Zatürre aşılarınızı da yaptırmadıysanız mutlaka yaptırın, kış dönemine hazırlıklı olarak girelim" ifadelerini kullanmıştı.
"ŞU AN ELİMİZDEKİ EN ETKİLİ SİLAHLAR"
Aşıların hiçbir şekilde koronavirüsü (corona virüs) tetiklemeyeceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da grip ve zatürre aşısının yaptırılmasını tavsiye etmişti:
"Zatürreden korunmak Kovid-19'un yaratacağı hasarı önlemede etkili. Kovid-19'a karşı koruyucu değil. Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı özel bir koruyuculuğu yok ama ikisinin de hedefi akciğerler. İkisi de akciğerlerde hasara neden oluyor. Siz bunlardan bir tanesini azalttığınızda diğerinin hasar yaratma ihtimali veya o yarattığı hasarın sizde iz bırakma ihtimalini azaltmış oluyorsunuz. O bakımdan pnömokok aşısının böyle bir avantajı var.
Özellikle 65 yaşın üstünde, altta yatan hastalığı olanlar için bir avantaj. İkincisi grip aşısı. Grip aşısının iki özelliği var. Biri gribin, zatürreye benzer etkilerini azaltması, diğeri ise grip ile Kovid-19’a yakalanılması halinde ağır seyreden hastalığın etkilerini azaltması. O nedenle bu risklerden bir tanesini ortadan kaldırırsak, Kovid-19'un daha hafif seyretmesini sağlayabiliriz. Şu an için elimizdeki en etkili silahlardan birisi. O nedenle bu aşıyı olmamız da gerekir.":