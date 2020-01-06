SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-01-2020 10:53

Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli

Sağlık Bakanlığından, üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışı geçen yıllara benzer oranda seyrettiği halde, acil servise başvurularda artış görüldüğü, vatandaşlardan grip için öncelikle aile hekimlerine müracaat etmeleri istendi.

Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, grip vakalarının her yıl olduğu gibi bu yıl da titizlikle takip edildiği belirtildi.

Kuzey yarım küre ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de grip vakalarının ocak ayından itibaren attığı, martta ise düşüşe geçtiği bildirildi.

Vatandaşların bu artıştan endişe etmemesi, risk grubunda bulunanların ise tedbirli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'de hala influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin dolaştığı ifade edildi. 

Açıklamada, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuru yapan hastalardan eylülden bu yana alınan numunelerde, influenza virüsü tespit edilenlerin oranı yaklaşık yüzde 15'dir. Ayrıca başta rhinovirüs ve parainfluenza virüs olmak üzere benzer hastalık tablolarına neden olabilen diğer virüslerin de etkin olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

"Olağanüstü bir durum söz konusu değil"

Geçen yıl küresel bir salgın olan H1N1 virüsünün, "domuz gribi" olarak tanımlanmadığı ve mevsimsel grip ajanları arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl saptanan virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışı geçen yıllarla benzer oranda seyrettiği halde, ülke genelinde acil servislere başvurularda artış görülmektedir. Kasım ve aralık aylarında acil servislere başvuru sayıları, geçen yılın aynı dönemine oranla değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artış tespit edilmiştir. Grip ve benzeri üst solunum yolu hastalıklarında vatandaşlarımızın öncelikle acil servislere değil, aile hekimine müracaat etmesi gerekmektedir."

Mevsimsel grip hastalığının tedavisinde antibiyotiklerin yeri olmadığı, üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan kişilerin hekim kontrolünden sonra, gerekirse hekim tarafından reçete edilen ilaçların kullanılması gerektiği bildirildi.

Açıklamada gribin, her yaşta görülebilen bir hastalık olduğu, risk grubunda yer alan kişilerin korunmaları için el yıkamaları, kişisel hijyene dikkat etmeleri, aksırma ve öksürme esnasında ağız ve burnun kağıt mendille kapatılması, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması uyarıları yapıldı.

ETİKETLER: grip sağlık bakanlığı aile hekimliği
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