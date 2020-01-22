SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-01-2020 13:15

Gribe karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin

“Grip salgınlarının devam ettiği bugünlerde hastalıktan korunmanın en etkili yollarından biri bağışıklığı güçlendirmektir” diyen Fitoterapi Uzmanı Yiğit Gümrü, doğal reçeteler verdi.

Gribe karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin

 

Kış mevsimi; vücudumuzun hastalıklar karşısında savunmasız kalıp, bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bir dönem… Bugünlerde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan gripten korunmanın yolu ise günlük yaşamda bazı önlemler alıp; sağlıklı beslenmeyle vücut direncini artırmaktan geçiyor…

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle gribe kolayca yakalandığımız kalabalık ve kapalı ortamlarda (toplu taşıma araçları, ofis ortamları, okullar) mümkün olduğunca uzun süre kalınmamalı. Uyku düzenine dikkat edilmeli. Halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtiler görüldüğünde hemen doktora başvurulmalı. Bol bol sıvı tüketilip;  doktorun reçeteyle verdiği ilaçlar saati ve gününe uygun olarak dikkatle kullanılmalı. Bunlarla birlikte sağlıklı beslenip, şifalı bitkileri de hem tedavimize destek hem de hastalıktan korunma amaçlı kullanabiliriz.

PROBİYOTİKLERİN GÜCÜ

 

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında bağırsaklar önemli rol oynar. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler, her gün en az 1 kase yoğurt, 1 su bardağı kefir, bir bardak boza ya da ev turşusu olarak günlük beslenmenizde mutlaka yerini almalıdır. Ayrıca probiyotik destekleriyle de bağırsak sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz. Bu yolla vücudunuz enfeksiyonlarla daha kolay savaşır.

ÇİFTE ETKİLİ BİR ÇAY

Ekinezya bitki çayı, üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmada ve tedavide yardımcıdır.  Bağışıklık sistemi yeterince güçlü olmayanlar için önemli bir doğal destektir. Grip ve soğuk algınlığı önleyici etkisi olduğu gibi hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıkması durumunda da kullanılabilir. Bugünlerde grip, yüksek ateşin yanı sıra boğaz ağrısı ve kuru öksürükle kendini göstermektedir. Kuru öksürüğü azaltmak ve bronşları yumuşatmak için ise hatmi, ıhlamur ve kekik gibi bitkiler çay olarak demlenip, içilebilir. Propolis, adaçayı, nane ve papatya gibi bitkilerle de gargara yaparak, boğaz ödemleri ve yutma zorlukları hafifletilebilir. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon ve ateşli durumlarda ‘kara mürver' bitkisi; akut bronşit, farenjit, sinüzit gibi solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisine destek amaçlı ise ‘Afrika sardunyası' bitkisi kullanılabilir.

İKİ SAĞLIKLI TARİF

 

Ekinezya çayı: Bir fincan sıcak su içerisine yarım kaşık ekinezya ekleyin. 10-  15 dakika demleyin. Ekinezya çayını 15 gün içip, sonrasında 2 hafta ara verin. Fazlası bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Probiyotik deposu yoğurt: Evde yaptığınız yoğurda mayanın yanı sıra bir kapsül de probiyotik ekleyin. Yoğurdunuz böylelikle probiyotik yönünden daha zengin hale gelir.

ETİKETLER: gribe karşı korunma bağışıklık sistemi güçlendirme grip
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