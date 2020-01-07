Gram Altın Rekor'da

Altının gram fiyatı 6 Ocak’ta 304 liraya kadar çıkarken bugün (7 Ocak) 302 lirada seyrediyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatları yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Brent petrol 70 doların üzerinde
Dünya’nın haberine göre, Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70.19 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 69.50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68.60 dolardan tamamladı.
Brent petrolün varili kapanışa göre yüzde 2.3 artışla 70.19 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64.30 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70.45 ile 70.86 dolar aralığının direnç, 70.04 ile 69.63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Çeyrek Altın fiyatı: 484,70
Gram Altın Fiyatı: 302,94
Yarım altın Fiyatı: 966,36
Cumhuriyet altını fiyatı: 2.008,00
Dolar fiyatları, yeni güne 5.95 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru 5.95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.66 TL seviyelerinde.
Borsa İstanbul’da işlemler yüzde 1 kayıpla 112 bin 532 puandan başladı. Açılışta bankacılık hisselerinde ortalama değer kaybı ise yüzde 1,42 oldu.