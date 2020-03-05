EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-03-2020 12:09

Gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları gün içinde hareketlenmeye başladı. Coronavirüs ve jeopolitik riskler altını destekliyor.

Gram altın fiyatları

Dünyayı etkisi altına alan ve ticareti yavaşlatan Coronavirüs nedeniyle güvenli liman olan altına talep arttı. Yatırımcılar tercihlerini altın tarafında yaparken fiyatlarda da stabilleşme ortaya çıktı. Gram altın fiyatları 320 lira seviyelerinde dengelendi. Güne 320 lira seviyesinden başlayan altın en yüksek 322.3 lira, en düşük ise 319.2 lira seviyesini gördü. Saat 12:07 itibarıyla gram altın 322.3 lira ile gün içi zirvesini test etti.

ABD Merkez Bankası’nın da faiz indirimi altını destekleyen unsurlardan birisi oldu. Bununla birlikte jeopolitik riskleri de altını güçlü tutuyor.

Ons altın ise 1642 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETİKETLER: gram altın altın fiyatları koronavirüs
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