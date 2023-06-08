Grafiker Grafiker GRAFİKER Giriş Tarihi : 08-06-2023 17:24 Güncelleme : 08-06-2023 17:24 22 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Corel Draw, Photoshop ve 3 boyutlu render programı bilen REKLAM/ Tabela sektöründe çalışacak GİMAT'taki Dijital Baskıcıya Grafiker alınacaktır. 0532.562 59 05 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACİLL!!!ERKEK BERBERİ HURDACILAR Sitesine Vasıfsız Bay eleman ÇOK değişik projelere ortak arıyorum Vasıfsız Bayan eleman KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. iş makinası tamir ustası YALOVA Altınova'da bulunan Tır- Kamyon şoförü TAVUK firmasında TAC°Mahal Otel'e Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor