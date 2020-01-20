TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 20-01-2020 16:47

Google çöktü mü?

Google çöktü mü sorusu, internet kullanıcılarının araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Sosyal medyanın da gündeminde yer alan 'Google'a neden girilmiyor?' gündemi pek çok kullanıcının araştırdığı husus oldu. Peki, Google çöktü mü ve neden girilmiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Google çöktü mü?

Google çöktü mü sorusu, son bir saattir pek çok kullanıcının gündemindeki önemli konulardan birisi oldu. Bazı GSM operatörü kullanıcıları şu an Google servislerine erişemiyor. Bu uygulamaların içinde Youtube, Gmail ve Whatsapp gibi uygulamalar da yer alıyor.

Konuyla ilgili internet servis sağlayıcılarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.

ETİKETLER: whatsaap google youtube google çöktü mü internet erişim sorumu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 18 18
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA