Google çöktü mü sorusu, internet kullanıcılarının araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Sosyal medyanın da gündeminde yer alan 'Google'a neden girilmiyor?' gündemi pek çok kullanıcının araştırdığı husus oldu. Peki, Google çöktü mü ve neden girilmiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Google çöktü mü sorusu, son bir saattir pek çok kullanıcının gündemindeki önemli konulardan birisi oldu. Bazı GSM operatörü kullanıcıları şu an Google servislerine erişemiyor. Bu uygulamaların içinde Youtube, Gmail ve Whatsapp gibi uygulamalar da yer alıyor.

Konuyla ilgili internet servis sağlayıcılarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.