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'Google' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.