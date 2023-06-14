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GİMAT ATB İşmerkezindeki

GİMAT ATB İşmerkezindeki

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 14-06-2023 10:45   Güncelleme : 14-06-2023 10:45
GİMAT ATB İşmerkezindeki

GİMAT ATB İşmerkezindeki firmamızda yemek, çay, temizlik işlerine Bayan. 0531.795 02 61

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