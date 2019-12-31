SAĞLIK
Giriş Tarihi : 31-12-2019 13:02   Güncelleme : 31-12-2019 13:06

Gıdayla temas eden uygunsuz ürünler için yaptırım düzenlemesi

Test ve muayene işlemi olmaksızın "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Dışı Tüketici Ürünleri Hızlı Bilgi Değişim Sistemi" üzerinden üreticiden savunma alınarak, belirlenen uygunsuzluklarla orantılı yaptırım uygulanabilecek.

Gıdayla temas eden uygunsuz ürünler için yaptırım düzenlemesi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık kullanıma geçmiş ürünün piyasada bulunmaması durumunda, üreticideki teknik dosya ve ilgili belgeleri inceleyerek denetleme yapabilecek.

Teste tabi tutulan numuneler, üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunulmasından sonra 1 ay içinde teslim alınmazsa, "Numune Bertaraf Tutanağı" düzenlenerek ortadan kaldırılacak. Bu işlem için ilgili test ve muayene kuruluşunca fatura edilen bertaraf bedeli, üretici tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenecek.

Uygunsuzluk nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra alınan numuneye, idari yaptırım kararındaki önlemler uygulanacak.

İnsan sağlığının, güvenliğinin veya kamu yararının tehlikede olduğu acil hallerde üretici veya dağıtıcıya savunma hakkı verilmeden karar alındığında, daha sonra bu kişilere cevap fırsatı tanınacak.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu yılda en az bir defa toplanacak.

Gıdayla temas eden ürünlerin denetimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Dışı Tüketici Ürünleri Hızlı Bilgi Değişim Sistemi" aracılığıyla uygun olmadığı ve ülke piyasasına arz edildiği tespit edilen ürünler hakkında, denetim sürecinde test ve muayene işlemi yapmadan risk tipini göz önüne alarak üreticiden savunma talep edebilecek.

Üreticiden alınan savunma veya bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu tespit edilen uygunsuzluklarla orantılı idari yaptırım kararı verilebilecek.

Üretici tarafından sunulan savunmayla bilgi ve belgelerin idari yaptırım kararı alınabilmesi için yeterli bulunmaması durumunda, test ve muayene işlemleri de dahil ürüne ilişkin piyasa gözetimi ve denetim faaliyeti başlatılacak.

 

ETİKETLER: GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME DIŞI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ HIZLI BİLGİ İŞLEMLERİ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA