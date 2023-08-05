WYNDHAM Ankara Otelimize 25- 45 yaş aralığında, genel alan görevlisi (Meydancı) alınacaktır. Acil işe ihtiyacı olanlar için irtibat No: 0530.144°07°00- ceydaisik@wyndhamankara.com ( CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
Genel alan görevlisi (Meydancı)
Genel alan görevlisi (Meydancı)
TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 05-08-2023 13:04 Güncelleme : 05-08-2023 13:04
WYNDHAM Ankara Otelimize 25- 45 yaş aralığında, genel alan görevlisi (Meydancı) alınacaktır. Acil işe ihtiyacı olanlar için irtibat No: 0530.144°07°00- ceydaisik@wyndhamankara.com ( CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
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