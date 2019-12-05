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Giriş Tarihi : 05-12-2019 09:28

Gençlerbirliği yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

ETİKETLER: FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG
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