Gelinlik ve abiye dikimi alanında uzman Gelinlik ve abiye dikimi alanında uzman TEKSTİL KONFEKSİYON Giriş Tarihi : 25-04-2023 11:42 Güncelleme : 25-04-2023 11:42 67 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Branda Döşeme Ustası Dikişçi ATÖLYEMİZE gelinlik ve abiye dikimi alanında uzman terzi ve yardımcı elişici arkadaşlar arıyoruz. 0505.380 28 48 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye