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Gelinlik ve abiye dikimi alanında uzman

Gelinlik ve abiye dikimi alanında uzman

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 25-04-2023 11:42   Güncelleme : 25-04-2023 11:42
Gelinlik ve abiye dikimi alanında uzman

ATÖLYEMİZE gelinlik ve abiye dikimi alanında uzman terzi ve yardımcı elişici arkadaşlar arıyoruz.

0505.380 28 48
 

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