GECE BEKÇİSİ, DEPOCU .. OSTİM.. ( Örnek İş Makinları ) GECE BEKÇİSİ, DEPOCU .. OSTİM.. ( Örnek İş Makinları ) DEPO ELEMANI Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:47 Güncelleme : 26-09-2023 08:47 10 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Depo Elemanı ÖRNEK İŞ MAKİNALARI OSTİM'deki işyerimize gece BEKÇİSİ ve ayrıca DEPOCU alınacaktır. 0541.361 18 18 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: GECE BEKÇİSİ DEPOCU .. OSTİM.. ( Örnek İş Makinları ) YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ABKANT PRES BÜKÜM USTASI BİYOKİMYA veya MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Autocad ve ofis Programlarını BİLEN BAYAN ESTETİSYEN MÜDÜR, GÜZELLİK UZMANLARI, PROTEZ TIRNAKÇILAR . DEZ KUAFÖR İNŞAAT MÜHENDİSLERİ... ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK TECRÜBELİ ( TARCAN iNŞAAT ) WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI ve GARSON MANİKÜRCÜ... AYRANCI SAVUNMA SANAYİ FABRİKAMIZA ÇADIR ATÖLYESİNE GAZALTI KAYNAKÇISI ve VASIFSIZ ELEMAN- İVEDİK AV BAYİSİNE VASIFLI 21- 35 YAŞLARINDA PERSONEL SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN... OSTİM KARGODA ÇALIŞACAK SÜRÜCÜ KURYE... DEMETEVLER TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak... BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA