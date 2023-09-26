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GECE BEKÇİSİ, DEPOCU .. OSTİM.. ( Örnek İş Makinları )

GECE BEKÇİSİ, DEPOCU .. OSTİM.. ( Örnek İş Makinları )

DEPO ELEMANI
Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:47   Güncelleme : 26-09-2023 08:47
GECE BEKÇİSİ, DEPOCU .. OSTİM.. ( Örnek İş Makinları )

ÖRNEK İŞ MAKİNALARI
OSTİM'deki işyerimize gece
BEKÇİSİ ve  ayrıca
DEPOCU alınacaktır. 0541.361 18 18
 

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