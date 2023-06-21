Gazaltı Kaynakçısı Gazaltı Kaynakçısı TORNACI & KAYNAKÇI Giriş Tarihi : 21-06-2023 13:07 Güncelleme : 21-06-2023 13:07 4 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza DENEYİMLİ CNC ve Univercal Torna Ustası SİNCAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı alınacaktır. 0549.551 20 31 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Evrakları tam servis şoförü Acil işe ihtiyacı olanlar lütfen irtibata geçin YEMEK, çay ve temizliğe bayan Ön muhasebesine ANKARA Polatlı'daki Alüminyum Dökümhanesine ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı SAKARYA'daki Restaurantımıza İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ TECRÜBELİ yıkamacılar ETLİK'teki iş merkezimizde İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Dönerci Ustası. Kasiyer, Manav