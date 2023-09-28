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GAZALTI KAYNAK ELEMANI ve VASIFSIZ ELEMAN ... ALKUR ÇADIR BRANDA İVEDİK OSB

GAZALTI KAYNAK ELEMANI ve VASIFSIZ ELEMAN ... ALKUR ÇADIR BRANDA İVEDİK OSB

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 28-09-2023 09:38
GAZALTI KAYNAK ELEMANI ve VASIFSIZ ELEMAN ... ALKUR ÇADIR BRANDA İVEDİK OSB

İVEDİK OSB'deki Çadır atölyemize gazaltı Kaynak Elemanı ve Vasıfsız Elemanlar alınacaktır. 0532.701 23 45
 

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