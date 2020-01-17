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Giriş Tarihi : 17-01-2020 16:52

Galatasaray'da Onyekuru müjdesi!

Galatasaray, Denizlispor maçı öncesinde yeni transferi Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı.

Galatasaray'da Onyekuru müjdesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.

Sarı kırmızı ekip, Martin Linnes ve Marcelo Saracchi'nin ardından Henry Onyekuru'nun da lisansını çıkarttı.

Yeni transferler, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.

Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika'nın lisansı henüz çıkartılamadı.

ETİKETLER: GALATASARAY DENİZLİSPOR HENRY ONYEKURU LİSANS
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