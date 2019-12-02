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Giriş Tarihi : 02-12-2019 16:26

Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalışmalara başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalışmalara başladı

GalatasarayZiraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alan oyunları oynadığı aktarıldı.

Açıklamada, günü tedaviyle geçiren Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın sağlık durumlarının yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağı kaydedildi.

Radamel Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salon ve sahada özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Şener Özbayraklı'nın sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı, Ryan Babel'in ise fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ETİKETLER: galatasaray tuzlaspor ziraat türkiye kupası
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