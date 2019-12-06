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Giriş Tarihi : 06-12-2019 09:51

Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.

Beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Galatasaray'da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, yarınki müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 4 resmi maçı kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu süreçte Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Sakatlıkları nedeniyle santrforları Radamel Falcao ve Florin Andone'den yararlanamayan Galatasaray, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 13 müsabakada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,8 oldu.

ETİKETLER: aytemiz alanyaspor galatasaray süper lig
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