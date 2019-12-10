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Giriş Tarihi : 10-12-2019 10:02

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Paris'te kapatıyor

Galatasaray, A Grubu'nun 6. ve son hafta maçında yarın PSG'ye konuk olacak.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Paris'te kapatıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.

A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.

Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor. 

ETİKETLER: A GRUBU FUTBOL GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
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