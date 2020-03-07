SPOR
Giriş Tarihi : 07-03-2020 16:11

Galatasaray resmen açıkladı.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıktan dönen Mario Lemina da kafileye dahil edildi.

Galatasaray resmen açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların dar alanda pas oyununun ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

ETİKETLER: GALATASARAY SİVASSPOR MARİO LEMİNA KAMP KADROSU SÜPER LİG
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2552
  • 2Trabzonspor2449
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2434
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2425
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2523
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2520
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA