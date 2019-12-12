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Giriş Tarihi : 12-12-2019 17:15

Galatasaray Avrupa'da kayıp

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli ve başarılı takımı konumunda bulunan Galatasaray, son dönemde sergilediği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray Avrupa'da kayıp

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Fransa'nın Paris Sanit-Germain ekibine 5-0 yenilerek grubunu son sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde sergilediği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor.

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli ve başarılı takımı konumunda bulunan Galatasaray, son yıllarda bu kulvarda beklenenin oldukça uzağında bir mücadele ortaya koyuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, grubunu 2 puanla son sırada tamamladı. Grubu galibiyet elde edemeden bitiren Galatasaray, 16. kez mücadele ettiği "Devler Ligi"nde en kötü ikinci performansını tekrarladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az puanı 2014-2015 sezonunda bir puan kazanarak elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"inde ilk kez boy gösterdiği 1993-1994'te de bu sezonki gibi grup aşamasını 2 puanla tamamlamıştı.

Son 13 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 13 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde etti.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının ardından çıktığı 13 karşılaşmanın 4'ünde berabere kalırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım bu müsabakalarda sadece 4 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü.

Son 32 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 32 maçta sadece 2 galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 20 kez mağlup oldu, 10 mücadeleyi ise beraberlikle bitirdi.

100. galibiyet gelmedi

Galatasaray, kazanması halinde Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde edeceği son 13 maçta istediği sonucu alamadı.

Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 13 maçta kazanamayarak "dalya" sevincini yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 285 maçın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Deplasmandaki son galibiyetini 6 yıl önce 

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini 6 yıl önce elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta aldı.

Galatasaray, 12 Mart 2013'teki bu müsabakanın ardından deplasmanda çıktığı 20 maçtan üstün ayrılamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki bu maçların 16'sında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 4'ünde berabere kaldı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 8 müsabakada ise gol bile atamadı.

En az gol atan takım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında en az gol atan takım oldu.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya çıktığı 6 karşılaşmada sadece bir kez ağları havalandırmayı başardı.

Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi de 3 golle bu sıralamada ikinci basamakta yer aldı.

ETİKETLER: galatasaray uefa şampiyonlar ligi paris sanit-germain
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