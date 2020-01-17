SPOR 3 OKUNMA

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları yapılacak, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 19. hafta maçları oynanacak.