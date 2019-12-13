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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek.