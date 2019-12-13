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Giriş Tarihi : 13-12-2019 09:47

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek.

Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

Yarın:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

17.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

Yarın:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

ETİKETLER: FUTBOL SÜPER LİG HAFTANIN MAÇ PROGRAMLARI
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
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