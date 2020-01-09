SPOR
Giriş Tarihi : 09-01-2020 09:34

Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), BeşiktaşFenerbahçeGalatasarayTrabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu

TFF'nin internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, hain terör örgütünün bombalı araç saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, hain terör örgütünün bombalı araç saldırısı sonucu dört askerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanılırken, Fenerbahçe Kulübü ise şu görüşlere yer verdi:

"Barış Pınarı Hareket Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz."

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Kasımpaşa ve Kayserispor da birer başsağlığı mesajı yayımladı.

ETİKETLER: süperlig tff barış pınarı harekatı şehit başsağlığı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA