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Giriş Tarihi : 16-03-2020 11:36

Fransa'dan korkutan corona virüs açıklaması

Avrupa ülkeleri corona virüs salgını ile mücadeleye devam ediyor. Fransa'da en yetkin isimden son dakika gelen salgın açıklaması ise durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Fransa'dan korkutan corona virüs açıklaması

Fransa'da sağlık hizmetleri başkanı Jerome Salomon ülkedeki corona virüs salgını ile ilgili "endişe verici ve çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor" ifadelerini kullanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Salomon, "Fransa'da vaka sayıları 3 günde çifte katlıyor. Durumu ciddi olan hasta ve yoğun bakıma ihtiyaç duyanların sayısı hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

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