SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-03-2020 09:43

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma açıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattıldı

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma açıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.

Bakan Soylu: İki yolcu karantinaya alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı. 

Adalet Bakanı Gül: Hukuk gerekenleri yapacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. 

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

ETİKETLER: fransa korona fransa yolcuları türkiye
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