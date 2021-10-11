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Giriş Tarihi : 11-10-2021 03:13

Flash TV Yayın Hayatına Başladı

Flash TV

Flash TV Yayın Hayatına Başladı

FLASH TV, bugünden itibaren tekrar start alıyor. Birçok ünlü ismin program yapacağı kanalda, Can Ataklı da hafta içi her gün "Ana Haber"de Saat 18:00 ile 20:00 arasında ekranda olacak.

Deneyimli gazeteci Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu her Çarşamba akşamı Saat 21.00'den 24.00'e kadar, canlı yayın "Serbest Bölge" programında konuklarını ağırlayacak. Uğuroğlu hafta içi her gün saat 13.00 ile 15.00 arası "Perde Arkası" programında olacak.

FLASH TV Yayınları, TÜRKSAT Frekans: 12.685 Mhz. Sym: 30.000 Pol Ver: Dikey. Kablo TV: 47. Kanal. Dsmart: 274. Kanal. YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarından da ücretsiz abone olup canlı izlenebilecek.

 

 

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