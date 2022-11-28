FİRUZ BAĞLIKAYA YENİDEN TURSAB BAŞKANI

Firuz Bağlıkaya TÜRSAB’ta yeniden başkan seçildi
TÜRSAB Genel Kurul’na katılan 3700 acentenin oylarının yüzde 60’ını alan eski başkan Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçildi.
GİRİŞ 27.11.2022 18:42GÜNCELLEME 27.11.2022 19:02
TÜRSAB'ın 25. Genel Kurulu kapsamında bugün Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Firuz Bağlıkaya kullanılan oyların yüzde 60'tan fazlasını alarak yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi.
TÜRSAB'ın Yeni Yönetim Kurulu
Başkan-Firuz Bağlıkaya-Tripoki Turizm
Davut Günaydın-Tigris Turizm
Hasan Eker- Burkon Turizm
Yıldırım Taş- Turizm Atölyesi
Mehmet Akyıl- Akyıl Turizm
Mehmet Hasan Güneysu- Anx Services Turizm
Talip Aldemir- A-Andromeda
Elif Üral- Medworld Turizm
A Fetullah Aşkın- Altınoluk Turizm
Yönetim Yedek Üyeler
Yedek Üye Sea Kekova Tour Rıza Perçin
Yedek Üye Papirus Turizm Özgen Uysal
Yedek Üye İzmir İzcesa Turizm Engin Ceylan
Yedek Üye 28 Anse Turizm Esra Başeskioğlu
Yedek Üye Çakıltaşı Turizm Oya Ebru Küçükel
Yedek Üye New World Travel Turizm Kerem Serkan Çoban
Yedek Üye Paximum Turizm Erol Türk
Yedek Üye Gömü Tourism And Travel Ageny Gökhan Ataseven
Yedek Üye Rover Turizm ve Organizasyon Ali Yaramışlı
Denetim Kurulu
Asil Üye Gita Tur Hakan Bayındır
Asil üye Birey Turizm Eşref Şentürk
Asil Üye Profession Turizm Tülay Salihoğlu
Yedek Üye Oktay Karadeniz Tour Oktay Karadeniz
Yedek Üye Gülasya Turizm İbrahim Gül
Yedek Üye Kaş Özgür Turizm Özgür Borucu
Disiplin Kurulu
Asil Üye Canatan Seyahat Acentası Hacı İbrahim Canatan
Asil Üye Arnika Turizm İbrahim Tanrıverdi
Asil Üye Uzman Turizm Muharrem Güldemir
Yedek Üye Mutlu Turizm Hamdullah Elalmış
Yedek Üye Asaria Turizm Özgür Ildır Öksüz
Yedek Üye Yusuf Alfat Turizm Yusuf Alfat