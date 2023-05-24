Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
26 MAYIS Cuma 15:41
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

FIRSATI KAÇIRMA!!

FIRSATI KAÇIRMA!!

EMLAK & VASITA
Giriş Tarihi : 24-05-2023 13:54   Güncelleme : 24-05-2023 13:54
FIRSATI KAÇIRMA!!

FIRSATI KAÇIRMA!!

GÖLBAŞI Mogan Gölü yanı muhteşem manzarası olan Cafe Restaurantımı iş yoğunluğumdan dolayı devren satıyorum. Fiyat bilgisi yüzyüze görüşülecektir.

0532.253 86 07
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter