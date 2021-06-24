Giriş Tarihi : 24-06-2021 02:52 Güncelleme : 24-06-2021 03:13
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FİNLANDİYA ÇOK İŞÇİ ARIYOR
Finlandiya
Yüksek yaşam standartları nedeniyle dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen Finlandiya yaşlı nüfustan dolayı işçi krizine girdi. Kadınlar tarafından yönetilen ülkede ihtiyaç duyulan işgücü listesinde denizcilik uzmanları, sağlık çalışanları, metal işçileri, bilişim üst sırada yer alıyor.
Finlandiya'da meclisin yüzde 60'ını kadınların oluşturduğu ülkeyi 19 kişilik kabinede 12 kadın bakan ve 34 yaşındaki Sanna Marin yönetiyor. Hükümetin şu an en acil sorunlarından biri çalışan nüfusun yetersizliği ve bu konu üzerine çok sayıda göçmen işçi için çağrıda bulundu.
Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin
''OLAĞANÜSTÜ SAYIDA İNSANA İHTİYACIMIZ VAR''
Talented Solutions ajansından işe alım görevlisi Saku Tihverainen, "Ülkeye gelmek için olağanüstü sayıda insana ihtiyacımız olduğu artık yaygın olarak kabul ediliyor." dedi.
YILDA 30 BİN GÖÇMEN İŞGÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULUYOR
Hükümet, 5,5 milyonluk ulusun, kamu hizmetlerini sürdürmek ve yaklaşan emekli maaşı açığını kapatmak için göç seviyelerinin yılda iki katına çıkarılması gerektiği konusunda uyardı.
Bu da yılda 20 bin ile 30 bin arasında göçmen işgücüne ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.
''İŞLETMELER VE HÜKÜMET DEVRİLME NOKTASINDA''
Finlandiya Akademisi'nde araştırma görevlisi olan Charles Mathies, yıllarca süren durgunluktan sonra, ''işletmeler ve hükümet şimdi devrilme noktasında ve grileşen bir nüfusun yarattığı sorunu kabul ediyor" dedi
HANGİ ALANLARDA İŞÇİ ALINACAK?
Mathies, hükümetin, dördüncü yılında olan ve kısmen yerel işe alım programları yoluyla ülkeyi uluslararası alanda daha çekici hale getirmeyi amaçlayan 'Yetenek Artışı' programı kapsamında danıştığı uzmanlardan biri.
Hedeflenenler arasında İspanya'dan sağlık çalışanları, Slovakya'dan metal işçileri, Rusya, Hindistan ve Güneydoğu Asya'dan IT ve denizcilik uzmanları yer alıyor.
OECD'nin en büyük vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya kalan bazı Finli girişimler, denizaşırı yetenekleri çekmek için ortak bir kariyer sitesi oluşturuyor.