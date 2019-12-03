Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, eylülde bir önceki aya göre 1 milyar 654 milyon dolar artarken, yükümlülükler de 3 milyar 684 milyon dolar azaldı.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 177 milyar 963 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, eylülde bir önceki aya göre 1 milyar 654 milyon dolar artarken, yükümlülükler de 3 milyar 684 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 177 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 5 milyar 338 bin dolar geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı; yüzde 31

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 498 milyon dolar ve 159 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 16 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 654 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 59 milyon dolar ve 78 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 453 milyon doları arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 684 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Eylül 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2019 dönemine göre 295 milyon dolar, uzun vadeli olanlar da 3 milyar 605 bin dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 676 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 300 milyon dolar azaldı.

Eylül 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 102 milyar 636 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 72 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 10 milyar 564 milyon dolar gerçekleşerek Ağustos 2019 dönemine göre 1 milyar 97 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.