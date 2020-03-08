Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız." dedi.

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Etimesgut 7'nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti'nin sadece 18 yıllık bir yürüyüşün temsilcisi değil, mazisi yüzlerce yıla dayanan kutlu bir davanın son temsilcisi olduğunu belirten Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi büyüttüklerini, milletin refahını artırdıklarını söyledi.

Varank, bazı çevrelerin bunu çok gördüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye kendi içine kapansın, küçük sorunlarla oyalansın, kafasını kaldırmasın, kendine verilenle yetinsin dediler. 90 yıllık problemleri, kronikleşmiş sorunları çözdüğümüzde, prangalarımızdan kurtulduğumuzda hemen birileri peydahlandı. Biz koşmaya çalışırken, paçamızdan tutup aşağı çekmeye çalışanlar oldu. 7 Şubat MİT krizi, Gezi Parkı kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi, MİT tırlarının durdurulması, 6-7 Ekim hadiseleri, Güneydoğu'daki hendek olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi işte bunların her biri büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma girişimleriydi. Allah'a hamd olsun tüm bu badireleri Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, milletimizin desteğiyle atlatmayı başardık."