Hak-İş Genel Başkanından sendikasız işçilere üyelik daveti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikasız bütün çalışanları Hak-İş'e bağlı sendikalarda örgütlenmeye davet etti.

Ankara

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak ayı istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu olarak, kendilerine inanan ve güvenen emekçilere, teşkilata ve Hak-İş mensuplarına teşekkür etti.

Bütün emekçilere ulaşma mecburiyetinde olduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Açıklanan istatistikler, toplam 13 milyon 856 bin 801 işçinin sadece yüzde 13,84'üne denk gelen 1 milyon 917 bin 893 işçinin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle Hak-İş Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Ülkemizi ve sendikal hareketi geleceğe taşımak için yeni hedefler belirliyoruz, daha fazla örgütlenme diyor, yüzbinlerle milyonlara ulaşmak istiyoruz."