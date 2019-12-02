SPOR
Giriş Tarihi : 02-12-2019 10:47

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi İstanbulspor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi İstanbulspor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.

Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

ETİKETLER: fenerbahçe istanbulspor ziraat türkiye kupası
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA