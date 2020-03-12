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Giriş Tarihi : 12-03-2020 09:00

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim Mircea Lucescu, olurken Rumen teknik adam yönetime "Bu sezon ben gelirim. Sezon sonu da oğlum Razvan gelsin" dedi. Ali Koç yönetiminin yardımcı hoca için belirlediği aday ise başka...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de gündeme Mircea Lucescu gelmişti.

Yönetimin sezon sonuna kadar hocalık, ardından da sportif direktörlük teklifine, "Bu sezon ben gelirim. Sezon sonu da oğlum Razvan gelsin" şeklinde karşılık veren Rumen hoca, verilecek yanıtı bekliyor. Ancak sarı-lacivertlilerin bu fikre sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinin Lucescu'nun yanına Oğuz Çetin'i düşündüğü, camianın içinden gelen bir ismin daha faydalı olacağı yönünde görüş belirtildiği kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile iki şampiyonluk yaşayan Christoph Daum'un da halen listede olduğu ve B planı olarak bekletildiği gelen haberler arasında. Bu arada Ali Koç yönetiminin görüştüğü Alman teknik adam Roger Schmidt, PSV Eindhoven ile anlaştı. Schmidt'in istediği şartları bulamadığı için Fenerbahçe'yi düşünmediği ifade edildi. 

ETİKETLER: fenerbahçe yeni teknik direktör mircea lucescu
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