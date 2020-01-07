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Giriş Tarihi : 07-01-2020 08:51

Fenerbahçe'den transfer operasyonu: Jordan Torunarigha!

Hertha Berlin forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Jordan Torunarigha'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu: Jordan Torunarigha!

Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine yoğunlaşan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, diğer stoperini de Bundesliga'dan buldu.

İKİ TRANSFER, İKİSİ DE KİRALIK

Sarı lacivertli ekip, Asist Analiz'in haberine göre Hertha Berlin'de forma giyen defans oyuncusu Jordan Torunarigha ile el sıkıştı.

İki futbolcu için kulüpleriyle kiralık anlaşmasına varıldı. Fenerbahçe'nin iki transferini kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.

ETİKETLER: fenerbahçe transfer jordan torunarighal
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