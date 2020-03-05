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Giriş Tarihi : 05-03-2020 09:17

Fenerbahçe ünlü teknik direktörle görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Kulüp başkanı Ali Koç’un başkan seçilmeden önce fikir alışverişinde bulunduğu ünlü teknik adamla görüşme yaptı.

Fenerbahçe ünlü teknik direktörle görüşmelere başladı

Ali Koç stratejisini önce yabancı, sonuç çıkmazsa yerli olarak belirledii. Fenerbahçe'de pek çok isim gündeme gelirken, tüm adaylar tek tek en ince detaylarıyla ele alınıyor. Yönetim toplantısında çoğunluğun görüşü yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönünde oldu.

Toplantıda Başkan Ali Koç'un da yabancı teknik adamdan yana olduğu ve ilk olarak yabancı isimlerin değerlendirilmesi, eğer buradan sonuç çıkmazsa Türk antrenörlere yönelme şeklinde bir strateji belirlendiği öğrenildi.

MENAJERİ VE AVUKATI İLE İLK TEMAS 

Sarı lacivertlilerde ilk adayın Roger Schmidt olduğu öğrenildi. Son olarak Çin'de görev yapan ve şu an boşta olan Schmidt ile ilgili ilk adım atıldı. Sabah'ın haberine göre; 52 yaşındaki teknik adamın menajeri ve avukatı ile temasa geçildi.

KOÇ'LA TANIŞIKLIĞI ESKİDEN 

Ali Koç'un F.Bahçe başkanı olmadan önce de Schimdt ile futbol üzerine fikir alışverişinde bulunma adına bazı görüşmeler yaptığı ve buradan bir dostluklarının bulunduğu bildirildi.  

Hedefini Bundesliga'da bir takım çalıştırmak üzerine çizen Schmidt, teklife teşekkür ederken, sarı lacivertlilerden biraz süre istedi

BEKLEDIĞI OLMAZSA İSTANBUL'U LİSTEYE ALACAK 

Büyük bir maceraya atılarak gittiği Çin'in BJ Guoan takımında istediği şampiyonluğa iki sezonda da ulaşamayan Alman teknik adamın, yeni hedefinin ülkesi olduğu ve Bundesliga takımlarından teklif beklediği öğrenildi. Hoca değişikliği muhtemel takımlardan birinden teklif gelmemesi halinde İstanbul'u listesine alacak. Roger Schmidt'in sarı-lacivertli kulübün ön teklifine, "Teşekkür ederim ancak kafamdaki planlar için sizden biraz süre istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi

ALTERNATİF İSİM ENGİN FIRAT 

Fenerbahçe için gündeme gelen isimlerden biri de Moldova Milli Takımı'nın başındaki performansıyla dikkat çeken Engin Fırat oldu. 49 yaşındaki hocanın 2002 yılında sarı-lacivertli takımda Lorant'ın yardımcılığını yapması ve camiayı tanıması, Almanca ve İngilizce bilmesi öne çıkmasını sağlıyor.Dolaylı yollardan nabzı yoklanan Fırat, Başkan Ali Koç ya da yardımcısı Semih Özsoy'dan bir teklif gelmeden konuyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor.

DAUM TEKLİF GELİRSE SICAK 

Sarı lacivertli takımla adı anılan diğer isimse Alman hoca Christopher Daum... 66 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı. Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştırırken iki takımda da şampiyonluk yaşadı. Daum, Başkan Ali Koç'la temasa geçmediği sürece nabız yoklamak için yapılan görüşmeleri geçerli saymadığını belirtirken, "Daha önce çalıştığım ve bildiğim bir kulüp. Soğuk bakmam" diyerek kapıyı aralık bırakıyor

ETİKETLER: fenerbahçe teknik direktör futbol ali koç ersun yanal
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